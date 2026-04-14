Sex-Guru stürzt vom Pferd: "Stranger Sins"-Star Eric Osterlund querschnittsgelähmt
Kapstadt - Reality-Star und Sex-Guru Eric Osterlund ("Tantric Eric") ist nach einem Reitunfall offenbar querschnittsgelähmt.
Osterlund, bekannt aus der schlüpfrigen RTL-Serie "Stranger Sins", sei Anfang April im Zuge einer Reise in Südafrika vom Pferd gestürzt und habe sich einen Halswirbel gebrochen. In einem Krankenhaus in Kapstadt habe der selbsternannte "Tantra-Experte" gar eine sechsstündige Notoperation über sich ergehen lassen müssen.
Das schrieb sein Freund namens Maximilian Stein in einem "GoFundMe"-Spendenaufruf, den er für Osterlund eingerichtet hatte. Stolze 500.000 Euro wurden dabei als Spendenziel ausgerufen, denn für Osterlund bestehe noch Hoffnung auf Genesung, da sein Rückenmark nicht vollständig durchtrennt worden sei.
"Das Ausmaß dieser Genesung ist jedoch unbekannt und wird sich erst über Monate und Jahre zeigen", hieß es weiter. Osterlund habe zwar eine Reiseversicherung, diese decke jedoch nur Kosten bis zu 250.000 US-Dollar (rund 213.000 Euro) ab.
Für seinen Aufenthalt auf der Intensivstation, eine anschließende Therapie sowie einen medizinischen Rückflug rechnen Osterlunds Angehörige jedoch mit einem deutlich höheren Betrag: "Die Kosten, die über seine Versicherung hinausgehen, werden leicht einen sechsstelligen Betrag erreichen."
Eric Osterlund hat schon zwei Operationen hinter sich: Angehörige hoffen auf Genesung
Neben TV-Auftritten bietet Osterlund auf seiner Website etwa Online-Kurse über "freihändige Orgasmen", "Spanking" oder "29 Leck-Arten für ihr Vergnügen" an - augenscheinlich, jedoch in Form von "vorab aufgezeichneten Videos".
Dennoch habe ihm sein schwerer Sturz "über Nacht" seiner Einkommensquelle beraubt, steht im Spendenaufruf. Aus diesem Grund hoffe man auf zusätzliche Spenden, um Osterlund vor seinem "finanziellen Ruin" zu bewahren.
Neben der Hoffnung auf Genesung gibt es auch noch eine weitere gute Nachricht.
Am Sonntag gab Kumpel Maximilian ein Update aus dem Krankenhaus und schrieb: "Eric hat seine zweite Operation erfolgreich überstanden."
Dazu teilte er ein Bild aus dem Krankenbett, auf dem gar ein Lächeln beim gestürzten Sex-Experten zu erkennen ist.
Und: stand Montagabend (21.25 Uhr) wurden immerhin schon rund 26.600 Euro an Spendengeldern gesammelt.
Titelfoto: gofundme