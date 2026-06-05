Reisepläne geplatzt: Chris Hemsworth und sein Sohn dürfen Flug nicht antreten!

Australien - Marvel-Star Chris Hemsworth (42) und sein Sohn durften einen Flug nicht antreten!

Chris Hemsworth (42) mit seinen Kindern India Rose (14, 2. v. l.), Sasha und Tristan (beide 12) sowie seiner Frau Elsa Pataky (49, 2. v. r.). © Screenshot/Instagram/elsapataky

Der Grund dafür war jedoch deutlich harmloser, als man zunächst vermuten könnte, denn der 42-Jährige hatte versehentlich einen Reisepass vertauscht.

In einem Interview mit Harper's Bazaar verriet der "Thor"-Star, dass er vor einiger Zeit den Reisepass seiner Tochter dabeigehabt hatte, obwohl er eigentlich mit seinem Sohn unterwegs gewesen war.

Trotz des offensichtlichen Fehlers wollte er sein Glück dennoch versuchen. Prompt erklärte er dem Sicherheitspersonal also, der Reisepass gehöre zu seinem Sohn.

"Sie sehen sich irgendwie ähnlich", scherzte der 42-Jährige, worauf seine Frau Elsa Pataky (49) sofort entgegnete: "Tun sie nicht."

Der Sicherheitsmitarbeiter fiel jedoch nicht auf den Täuschungsversuch herein und schickte die Familie wieder weg.

"Also ja, das hat nicht funktioniert", erinnerte sich Hemsworth. Der Schauspieler und seine Frau haben drei gemeinsame Kinder - Töchterchen India Rose, die im Mai 2012 geboren wurde, sowie die zwölfjährigen Zwillinge Sasha und Tristan.