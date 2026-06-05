Reisepläne geplatzt: Chris Hemsworth und sein Sohn dürfen Flug nicht antreten!
Australien - Marvel-Star Chris Hemsworth (42) und sein Sohn durften einen Flug nicht antreten!
Der Grund dafür war jedoch deutlich harmloser, als man zunächst vermuten könnte, denn der 42-Jährige hatte versehentlich einen Reisepass vertauscht.
In einem Interview mit Harper's Bazaar verriet der "Thor"-Star, dass er vor einiger Zeit den Reisepass seiner Tochter dabeigehabt hatte, obwohl er eigentlich mit seinem Sohn unterwegs gewesen war.
Trotz des offensichtlichen Fehlers wollte er sein Glück dennoch versuchen. Prompt erklärte er dem Sicherheitspersonal also, der Reisepass gehöre zu seinem Sohn.
"Sie sehen sich irgendwie ähnlich", scherzte der 42-Jährige, worauf seine Frau Elsa Pataky (49) sofort entgegnete: "Tun sie nicht."
Der Sicherheitsmitarbeiter fiel jedoch nicht auf den Täuschungsversuch herein und schickte die Familie wieder weg.
"Also ja, das hat nicht funktioniert", erinnerte sich Hemsworth. Der Schauspieler und seine Frau haben drei gemeinsame Kinder - Töchterchen India Rose, die im Mai 2012 geboren wurde, sowie die zwölfjährigen Zwillinge Sasha und Tristan.
Kinder von Chris Hemsworth treten in seine Fußstapfen
Das Paar hält seine Sprösslinge zwar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, dennoch scheinen sie bereits in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten. So übernahm Tochter India bereits eine Rolle in "Thor: Love and Thunder" - dem vierten Teil der Filmreihe.
Auch wenn Hemsworth die gemeinsame Zeit am Set genoss, betonte er, dass dies nicht zur Regel werden solle. "Ich möchte, dass sie eine Kindheit hat, und ich glaube, das möchte sie auch", so der 42-Jährige vor einiger Zeit.
Mit Blick auf das Schauspielerdasein fügte er hinzu: "Ich habe zu ihr gesagt: 'Es ist noch viel Zeit, Liebling. Geh zur Schule, reite, hab Spaß und sei einfach ein Kind. Denn wenn dieser Zug erst einmal losfährt, ist es ziemlich schwer, wieder auszusteigen, und man verpasst viele Dinge.'"
Doch nicht nur Tochter India sammelte bereits erste Erfahrungen vor der Kamera, sondern auch die Zwillinge. Die beiden waren erst vor Kurzem in der Fernsehserie "The Tribute" ihrer Mutter zu sehen. Dort spielten sie die Söhne der von Pataky verkörperten Figur.
Titelfoto: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto