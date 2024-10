"Schockdiagnose" für Reality-TV-Star Vanessa Mariposa: "Geht mir nicht gut!"

Reality-TV-Star Vanessa Mariposa (31) hat mit erheblichen gesundheitlichen Probleme zu kämpfen. © Bildmontage: Instagram/vanessa_mariposa (Screenshots)

"Ich habe leider die Schockdiagnose bekommen, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe", offenbart die frühere "Ex on the Beach"-Kandidatin in einem Video auf Instagram. "Ihr könnt euch vorstellen, dass es mir momentan nicht so gut geht!"

Die TV-Bekanntheit hatte zuletzt unter starken Schmerzen gelitten. Ihre neuen Röntgen-Aufnahmen seien "katastrophal". Erklärend merkt Vanessa dazu an: "Es sieht aus, als ob mein Becken einmal komplett gedreht ist."

Weil ihre Bandscheiben "zu wenig Platz" haben, dürfe sie aktuell auch keinen Kraftsport machen. Ein harter Schlag für die Wahl-Kölnerin, die ihre Fans regelmäßig mit Fitness-Content bei Laune hält.

"Das Einzige, was ich machen darf, sind lockere Cardio-Einheiten und Stretching-Übungen, bis ich in zwei Wochen mit meiner Behandlung anfangen kann", führt die Ex-Freundin von Diogo Sangre (29) weiter aus.