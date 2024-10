Realitystar Gigi Birofio erinnert sich an TV-Anfänge: "Dachte, das ist ein Gratis-Urlaub!"

Gigi Birofio (25) ist aktuell bei "Love Island VIP" zu sehen. © Instagram/gigibirofio (Screenshot)

Ursprünglich hätte der Deutsch-Italiener, der aktuell bei "Love Island VIP" zu sehen ist, nämlich bereits 2017 an einer TV-Show teilnehmen sollen - als damals gerade einmal 18-Jähriger!

"Mein allererstes Format wäre eigentlich 'Love Island' gewesen. Da hatte ich mich beworben, aber dann wollten die so viele Sachen von mir wissen und mehrere Videos haben. Da hatte ich dann keinen Bock mehr", verrät der TV-Casanova gegenüber der BILD.

Es kam bekanntlich anders: Sein Stern ging erst 2020 bei "Ex on the Beach" auf - und das, obwohl er damals eigentlich gar nicht das Ziel hatte, bekannt zu werden. "In mein erstes Format bin ich nur gegangen, weil ich dachte, das ist ein Gratis-Urlaub", offenbart der 25-Jährige.

Durch seine offene und oftmals verpeilte Art eroberte Gigi allerdings schnell die Herzen von Tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern - und das zeigte sich dann auch in seinem Geldbeutel.