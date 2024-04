Rebecca Mir und Massimo Sinató: Wird das Model dem Tänzer untreu?

Berlin/Frankfurt am Main - Sie sind ein waschechtes Promi-Paar: Model und Fernsehmoderatorin Rebecca Mir und ihr Ehemann Massimo Sinató. Doch kürzlich machte die 32-Jährige einem anderen Mann schöne Augen. Muss der 43-jährige Profitänzer sich Sorgen machen?

Rebecca Mir (32) und Massimo Sinató (43) sind ein waschechtes Promi-Paar: Sie heirateten im Juni 2015 auf Sizilien. © Screenshot/Instagram/rebeccamir

Die "taff"-Moderatorin war am gestrigen Donnerstagabend in Berlin unterwegs. In ihren Instagram-Storys nahm Rebecca ihre Fans mit backstage und zeigte, wie sie für einen Event gestylt wurde.

Etwa gegen 20 Uhr meldete sich die 32-Jährige aus einem schicken Restaurant.

"So, es sind noch nicht alle da, aber Ich bin auf jeden Fall schon hungrig und bereit und warte hier an der Küche", plauderte Rebecca und zeigte kurz mit der Kamera ihres Smartphones eine offene Restaurant-Küche, in der mehrere Köche zugange waren.

"Es sieht aber sehr gut aus", freute sich das Model und schwenkte die Smartphone-Kamera erneut zu der Küche, wobei nun kurz ein junger und sehr attraktiver Koch im Fokus der Aufnahme stand.