Rebecca Mir bringt Fans mit heißen Bikini-Fotos um den Verstand

Frankfurt am Main - Dass Rebecca Mir (32) gerne und oft ihre Fans auf Social Media auf dem Laufenden hält, ist bereits hinlänglich bekannt. Mit einem aktuellen Post sorgt sie nun aber für regelrechte Jubelstürme im Netz.

Model Rebecca Mir (32) hat sich ihren Instagram-Bildern zufolge zum Sonnen einen eher ungewöhnlichen Ort ausgesucht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zuletzt zeigte Rebecca Mir in einer Videoaufnahme auf ihrem Kanal, dass sie neben ihrer Model- und Moderatorentätigkeiten auch kühne Kampfkünste beherrscht.

In einem derzeit heiß diskutierten Beitrag widmet sich die 32-Jährige wieder ihrem ursprünglichen Kerngeschäft, das seinen Anfang bei ihrer "GNTM"-Teilnahme im Jahr 2011 (Zweiter Platz) nahm.

"Take me back🌴 Ich liege immer so auf Felsen rum... not😜", schreibt Mir augenzwinkernd unter die beiden Fotos. Auf einem Felsen im Meer mit einem Bikini bekleidet, räkelt sich die Schönheit dort irgendwo im sonnigen Süden.

Das Ganze hat zwar einen beruflichen Hintergrund in Form eines Shootings für die italienische Modemarke Calzedonia, ihre Follower bringt es dennoch im positiven Sinne auf die Palme.