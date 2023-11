Rebecca Mir hat wichtige Botschaft: "Du hast die Verantwortung!"

Frankfurt am Main - Sie blickt mit ernstem Gesicht in die Kamera, der Ton ihrer Stimme ist eindringlich: Model und Moderatorin Rebecca Mir (31) wandte sich am gestrigen Sonntagabend mit einem Instagram-Video an ihre rund eine Million Follower auf der Foto-Plattform.

Model und Moderatorin Rebecca Mir (31) hat rund eine Million Follower auf Instagram, die sie an ihrem Leben teilhaben lässt. © Montage: Screenshot/Instagram/rebeccamir

In dem Begleittext zu dem Clip wird der Hintergrund der Aktion erklärt: Die Ex-Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2011) ist Botschafterin der Kampagne "Schieb Deine Verantwortung nicht weg!".

Aus Rebeccas Statement in dem Video wird ersichtlich, worum es dabei geht: "Man liest und hört doch ganz oft etwas über Missbrauchsfälle an Kindern und denkt sich: 'Ja, das ist irgendwo anders, bei anderen Leuten im Turnverein, aber doch nicht bei mir.'"

Die Mutter eines zweijährigen Sohnes fährt fort: "75 Prozent der sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen passiert direkt in unserer Nähe, in unserer Umgebung, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, in der eigenen Familie."

Aus diesem Umstand folgert die 31-Jährige: "Ich habe die Verantwortung! Du hast die Verantwortung! Jeder Erwachsene hat die Verantwortung!"

Allen, die sich nun fragen, was man denn unternehmen kann, um dieser Verantwortung gerecht zu werden, gibt das Model diesen Rat: "Sieh hin! Wenn ein Kind Dir was sagt, dann höre ihm zu und frage ganz behutsam nach. Wenn Du etwas beobachtest hast, oder Du Dir ein bisschen unsicher bist, gehe zu einer Beratungsstelle. Informiere Dich!"

"Schiebe auch Du Deine Verantwortung nicht weg!", endet die Botschaft von Rebecca Mir.