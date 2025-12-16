Rebecca Mir kommt nach hartem Workout Treppe nicht runter: Der Grund ist kurios

Frankfurt am Main - "Das ist anstrengend!", mit diesen Worten wandte sich Model Rebecca Mir am frühen Dienstagnachmittag via Instagram an ihre Fans. Der 33-Jährigen war dabei ihre Erschöpfung im Gesicht anzusehen.

Rebecca Mir (33) ist nicht nur als Model tätig: Für viele Jahre war sie auch Moderatorin des Boulevardmagazins "taff". © Screenshot/Instagram/rebeccamir

"Ich bin wieder im Fitnessstudio, nachdem ich fasten war", erklärt die Ex-Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" (2011). Offenbar hat sie kurz zuvor Gewichte gestemmt.

Das Model hatte erst kürzlich für mehrere Tage auf feste Nahrung verzichtet und seinen Fans auf Instagram regelmäßig davon berichtet.

Während der Fastenkur habe sie auch keinen Sport getrieben, verrät die 33-Jährige weiter. Die Auswirkungen merke sie nun deutlich.

Sie habe das Gewicht der Hantel "ordentlich" reduzieren müssen und gerate auch viel früher als üblich "aus der Puste".

In der darauffolgenden Story versucht das Model, das Fitnessstudio zu verlassen. Hierfür muss sie eine Treppe hinabsteigen, doch das fällt ihr schwer.