Rebecca Mir kommt nach hartem Workout Treppe nicht runter: Der Grund ist kurios
Frankfurt am Main - "Das ist anstrengend!", mit diesen Worten wandte sich Model Rebecca Mir am frühen Dienstagnachmittag via Instagram an ihre Fans. Der 33-Jährigen war dabei ihre Erschöpfung im Gesicht anzusehen.
"Ich bin wieder im Fitnessstudio, nachdem ich fasten war", erklärt die Ex-Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" (2011). Offenbar hat sie kurz zuvor Gewichte gestemmt.
Das Model hatte erst kürzlich für mehrere Tage auf feste Nahrung verzichtet und seinen Fans auf Instagram regelmäßig davon berichtet.
Während der Fastenkur habe sie auch keinen Sport getrieben, verrät die 33-Jährige weiter. Die Auswirkungen merke sie nun deutlich.
Sie habe das Gewicht der Hantel "ordentlich" reduzieren müssen und gerate auch viel früher als üblich "aus der Puste".
In der darauffolgenden Story versucht das Model, das Fitnessstudio zu verlassen. Hierfür muss sie eine Treppe hinabsteigen, doch das fällt ihr schwer.
Rebecca Mir: "Wie sollen wir denn so jetzt die Treppe runterkommen?"
Der Grund für die Probleme beim Treppensteigen hat aber nichts mit dem vorangegangenen Sport zu tun. Es ist vielmehr eine Katze, die Rebecca Mir einfach nicht fortlassen möchte. "Nach dem Workout ist vor dem Kuscheln", heißt es schriftlich in der Story.
"Ich muss jetzt gehen", ist die Stimme der 33-Jährigen aus dem Off zu hören, doch das Tier rekelt sich wohlig an den Füßen des Models. "Kommst Du mit?", fragt Rebecca und streichelt die Katze.
Bei dem anschließenden Versuch, die Treppe hinabzugehen, weicht das Tier nicht von der Seite des Models und reibt sich immer wieder an dessen Füßen. Die ehemalige GNTM-Kandidatin lacht und fragt: "Wie sollen wir denn so jetzt die Treppe runterkommen?"
Mit vorsichtigen Schritten und unter innigem Schmusen schaffen es Rebecca und der Stubentiger schließlich gemeinsam hinab. Am Ende der Story wirft sich die Katze hin und schmust weiter - sie kann einfach nicht von den Füßen der 33-Jährigen lassen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/rebeccamir