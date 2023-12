Heißer Ausblick auf Rebecca Mirs "Let's Dance"-Comeback, ein Detail sorgt aber für Gelächter!

Frankfurt am Main - Rebecca Mir (31) und ihr Ehemann und Profi-Tänzer Massimo Sinató (43) geben ihr Comeback als Tanz-Paar am morgigen Freitagabend in der großen "Let's Dance"-Weihnachtsshow bei RTL .

So werden Rebecca Mir und Massimo Sinató am Freitag ihren Salsa-Auftritt absolvieren. © RTL/Stefan Gregorowius

Dabei werden die beiden einen Tango zum Song "A Christmas Tango (With Santa)" von L M Azpiazu sowie eine Salsa zu Mariah Carreys (54) "All I Want For Christmas" tanzen.

Zu letzterem Tanz hat Rebecca nun schon eine kleine Kostprobe mit ihrer Community auf Instagram geteilt.

Barfuß, in Glitzer-BH und Fransen-Hose schwingt die 31-Jährige dabei ordentlich die Hüfte. "Die Fransen-Hose is baaaack", schreibt sie dazu und ergänzt mit dem Hashtag #letsdanceweihnachten: "Can't wait" - also: "Ich kann's kaum erwarten!"

Da werden bei vielen ihrer Follower natürlich Erinnerungen an das Frühjahr 2012 wach. Nachdem Rebecca 2011 bei der sechsten Staffel von "Germany's Next Topmodel" den zweiten Platz belegt hatte, stand sie noch ganz am Beginn ihrer Karriere.

Wenige Monate später erfolgte dann ihre Teilnahme bei "Let's Dance". Dort belegte sie gemeinsam mit Tanzpartner Massimo Sinató ebenfalls den zweiten Platz.

Viel wichtiger als das dürfte allerdings gewesen sein, dass sich die beiden ineinander verliebten und schließlich 2015 heirateten.