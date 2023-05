Rebecca Mir wagt unerwarteten Jobwechsel für Instagram: Ein Detail bringt Fans zum Ausflippen

Frankfurt am Main/Berlin - Was diese Frau alles kann! Rebecca Mir (31) fühlt sich bekanntermaßen als Model auf dem Laufsteg, aber auch auf dem Tanzparkett sowie vor der Kamera als Moderatorin pudelwohl. Was die einstige "GNTM"-Zweite aber noch drauf hat, damit hätten wohl nur die wenigsten gerechnet.

Rebecca Mir (31) kann nicht nur tanzen, modeln und moderieren: Kürzlich überzeugte sie mit einem ganz anderen, ungeahnten Talent. © DPA/Rolf Vennenberd

Am Mittwoch war die Gattin von "Let's Dance"-Tanzprofi Massimo Sinató (42) auf einer Veranstaltung in der Hauptstadt Berlin zu Gast. Urheber war niemand geringeres als eine bekannte Pizzeria-Kette, die vor allem für ihre übergroßen italienischen Teigfladen bekannt ist.

Im Rahmen dessen durfte ein Besuch in einem der Lokale - genauer gesagt in dessen Heiligtum, der Küche - nicht fehlen. Für einen Instagram-Beitrag ließ Rebecca schließlich sogar den Fladen fliegen - und stellte sich dabei weitaus besser an, als viele vielleicht auf Anhieb gedacht hätten.

Gleich zweimal ließ die Mama eines zwei Jahre alten Sohnes den in Form gewalzten Pizzateig gekonnt in die Luft steigen, wie es ein ausgebildeter Pizzaiolo wohl kaum besser könnte. Und bei beiden Anläufen gelang es ihr, den in die Höhe gewirbelten Teigling wieder sicher in ihre Hände gleiten zu lassen.

Davon zeigten sich ihre Fans überaus begeistert und äußerten dies auch zahlreich in den Kommentaren zum Clip, der insgesamt schon mehr als 8000 Mal geherzt wurde. Ihre Millionen-Followerschaft war aber scheinbar nicht die einzige, die sich ob des versteckten Talents der 31-Jährigen überrascht zeigte.

Dass auch Rebecca selbst nicht unbedingt mit ihren Fingerfertigkeiten am Pizzateig gerechnet hat, zeigte ein genauerer Blick auf ihr Gesicht.