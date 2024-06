30.06.2024 11:25 958 Rebecca Mir sendet sehr speziellen Morgengruß: "Toll! Ne?"

Model und Moderatorin Rebecca Mir wandte sich am heutigen Sonntag mit einem sehr speziellen Morgengruß auf Instagram an ihre Fans - was ist ihr geschehen?

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die heutigen "Sunday Vibes" von Model Rebecca Mir auf Instagram sind etwas Besonderes, denn so privat erleben ihre Fans die 32-Jährige nur selten. Zuletzt präsentierte Rebecca Mir (32) auf Instagram viele Urlaubsimpressionen. © Screenshot/Instagram/rebeccamir Die Moderatorin der Boulevard-Sendung "taff" auf ProSieben präsentierte ihren rund eine Million Followern auf der Foto-Plattform in letzter Zeit jede Menge Urlaubsimpressionen aus Griechenland mit blauem Himmel und ebenso blauem Meer. Ihre Story vom Sonntagmorgen zeigt sie aber bei grauem Himmel und mit wärmender Strickjacke, vermutlich ist die 32-Jährige mit afghanischen Wurzeln also wieder zurück im Raum Frankfurt. Rebecca spricht in die Kamera ihres Smartphones und erklärt mit ernstem Tonfall: "Also, ich wollte nur mal ganz kurz sagen: Früher war ich Langschläfer und habe bis 10 Uhr geschlafen - locker! Ohne Probleme!" Rebecca Mir Rebecca Mir räkelt sich im Bikini, aber eine Sache kommt den Fans komisch vor Danach setzt das Model mit Nachdruck hinzu: "Heute sind wir um 5 Uhr aufgestanden, haben um 6 gefrühstückt und waren um 7 auf dem Spielplatz." Dazu zeigt sie mit einem Schwenk der Kamera mehrere Klettergerüste für Kinder. Mit einem bittersüßen Lächeln und sarkastischem Tonfall ergänzt Rebecca Mir: "Toll! Ne?" Der Grund für den frühmorgendlichen Sonntagsausflug ist natürlich der dreijährige Sohn der 32-Jährigen, dessen Stimme auch im Hintergrund der Instagram-Story zu hören ist. Mit einigem Sarkasmus sprach die 32-Jährige über ihr Leben als Mutter eines kleinen Sohns. © Screenshot/Instagram/rebeccamir Rebecca Mir zeigt ihr Leben als Mutter mit Ironie und jeder Menge Liebe Der mit "Sunday Vibes" überschriebene Clip gehört zu einer Reihe von Storys, mit denen das erfolgreiche Model immer wieder mit einer gehörigen Portion Ironie und jeder Menge Liebe ihren Alltag als Mutter eines kleinen Jungen dokumentiert.

So trat sie im Februar etwa in einem lila getupften Monster-Kostüm aus blau gefärbtem Frottee auf, ihr Ehemann Massimo Sinató (43) war als eine "Tüte Pommes" verkleidet. Im April spielte die Ex-Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" mit Plastik-Dinosauriern und bat ihre Fans um Hilfe bei der Identifizierung von einem der Urzeit-Monster.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/rebeccamir