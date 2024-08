Rebecca Mir zeigt krasse Verwandlung und sorgt für heftige Reaktionen

Frankfurt am Main - Da stimmt doch etwas nicht? Diese Frage dürften sich einige Betrachter der jüngsten Social-Media-Beiträge von Model Rebecca Mir (32) sicherlich gestellt haben, als sie einen ersten Blick auf die entsprechenden Schnappschüsse warfen. Doch was ist genau geschehen?

An diesem neuartigen Trend versuchten sich erstmals US-Promis wie Kendall (28) und Kylie Jenner (26), Kim Kardashian (43) und Bella Hadid (27). Doch was Hollywood mitunter abfeiert, schien Rebeccas Community nur bedingt zu interessieren.

Viel eher versuchte sich die Mutter eines drei Jahre alten Sohnes an einem seit einiger Zeit kursierenden Trend, den sogenannten Bleached Eyebrows. Hierbei werden die Augenbrauen derart hell gefärbt, dass sie den Eindruck erwecken, sie seien verschwunden.

Denn schnell fiel auf, dass es auf den Fotos so wirkte, als hätte Rebecca keine Augenbrauen mehr: Hatte sie kurzerhand den Rasierer anlegen lassen, um für einen Wow-Effekt zu sorgen? Nicht ganz!

Zudem ist ihre gewohnte, dunkle Wallemähne mal in voller Pracht, mal streng gekämmt und zu einem straffen Dutt zusammengebunden zu sehen. Doch all dies sowie das Outfit der Promi-Lady rückten angesichts eines Details vollends ins Hintertreffen.

Und so setzte es in den Kommentaren zu den insgesamt vier Augenbrauen-lastigen Beiträgen der vergangenen Tage durchaus kontroverse Meinungen zum angeblichen Mega-Trend. Während einige User ihre Begeisterung eindringlich zum Ausdruck brachten, bezeichneten andere Follower der Moderatorin den Look als schlichtweg als "zum Davonlaufen".

Allein die Tatsache, dass sie dem Augenbrauen-Experiment ganze vier Beiträge widmete, zeigte, dass Rebecca selbst den ungewöhnlichen Look scheinbar sehr feierte.