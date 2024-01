Rebecca Mirs Brüste sorgten für heftige Diskussion: Moderatorin mit krasser Ansage

Ein Mal mehr wurde Rebecca Mir (32) Opfer der Social-Media-Bodyshamer. Doch auch dieses Mal hatte sie die passende Reaktion parat. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erst am vergangenen Dienstag hatte die 32-Jährige eine Fotoreihe veröffentlicht, die sie in einem ausgefallenen und teils sehr freizügigen Badeanzug zeigte. Vor allem ihre Brüste gerieten dabei in den Fokus der Betrachter.

Und einige von diesen hatten scheinbar nichts Besseres zu tun, als über eine mögliche operative Vergrößerung selbiger zu diskutieren oder der Mama eines zwei Jahre alten Sohnes bewusste Täuschung mit Hilfe von Tricksereien zu unterstellen.

Am gestrigen Donnerstag wurden Rebecca die Wortmeldungen dann wohl aber etwas zu bunt, weshalb sie einen Nachtrag samt weiteren Fotos der Serie veröffentlichte. Kurz und knapp schrieb sie dort: "PS: Throwback zu meiner Stillzeit! Und in diesem Sinne liebe Grüße an alle, die auch 2024 noch Bodyshaming mit ihren Kommentaren betreiben: It's milk".

Somit erklärte sich auf einen Schlag, warum Rebeccas Oberweite auf den ausgewählten, mittlerweile einige Zeit zurückliegenden Fotos etwas üppiger wirkte, als es eventuell heutzutage der Fall sein dürfte.

Während etliche ihrer Fans wohl gar nicht so wirklich auf die geschriebenen Worte geachtet hatten, erntete sie von manch einem Fan respektvolle Worte voller Anerkennung.