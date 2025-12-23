Reese Witherspoon veröffentlicht Weihnachtsfoto: Doch ein Detail haut alle um

Los Angeles (USA) - Weihnachten steht natürlich auch bei den Hollywoodstars vor der Tür: Reese Witherspoon (49) hat sich deshalb am vierten Advent mit einem umfangreichen Xmas-Posting auf Instagram gemeldet. Doch die allermeisten Follower sind direkt beim ersten von acht Fotos hängen geblieben. Grund dafür ist in diesem Fall allerdings nicht Witherspoon selbst.

Reese Witherspoon (49) sorgt kurz vor Weihnachten für Staunen bei ihren Fans. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Stattdessen mussten sich bei diesem Foto sogar eingefleischte Fans die Augen reiben, die sich auch gut mit der jungen Reese Witherspoon auskennen; Stichwort: "Eiskalte Engel" (1999).

Denn auf dem Bild ist neben der 49-Jährigen auch deren Tochter Ava Elizabeth Phillippe (26) zu sehen. Diese sieht ihrer Mutter inzwischen zum Verwechseln ähnlich.

So ähnlich, dass in der Kommentarspalte in Serie das Wort "Zwillinge" fällt oder vom "selben Gesicht" die Rede ist. Tatsächlich erinnert Ava auf dem Bild frappierend an Reese Witherspoon in ihren Zwanzigern.

Einige User witzeln sogar, dass sie noch mehr wie die damalige Witherspoon aussehen würde. Die Ähnlichkeit von Mutter und Tochter kommt natürlich nicht über Nacht.

Doch kurioserweise wurde sie in früheren Jahren auch zwischen Ava Elizabeth Phillippe und ihrem Vater beobachtet.