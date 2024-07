Regisseur Leander Haußmann will mit Tochter ins Theater und wird von Security angegriffen

Laut einem Bericht der Berliner Zeitung ereignete sich der Eklat bereits am 18. Juni. Demnach war Haußmann zusammen mit seiner Tochter auf dem Weg zum Rambazamba-Theater, an dem der Regisseur das Stück "Einer flog über das Kuckucksnest" inszeniert.

Leander Haußmann feierte vor kurzem seinen 65. Geburtstag. © Monika Skolimowska/dpa

Schließlich erschien die Polizei wegen der "randalierenden Person", wie es im Behörden-Jargon heißt. Die Beamten legten Leander Haußmann Handschellen an und nahmen seine Personalien auf. Der 65-Jährige habe Widerstand geleistet, erklärte ein Polizeisprecher.

Am Ende gab es Strafanzeigen auf beiden Seiten. Gegen Haußmann wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstellt. Gegen den Sicherheitsdienst wird wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt.

"Ich bin aus dem Osten. Ich hab meinen Kindern immer gesagt, ich glaube bis zur Verblödung an den Rechtsstaat, den ich so begrüßt habe. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich ihnen sagen soll", erklärte Haußmann gegenüber der Berliner Zeitung.

Im Juni feierte Leander Haußmann seinen 65. Geburtstag. Das "Babylon"-Kino an der Rosa-Luxemburg-Straße zeigte zur Würdigung seines Lebenswerkes eine Retrospektive seiner Filme.