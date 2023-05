Christoph Daum auf Intensivstation: Jetzt äußert sich Weggefährte Reiner Calmund!

Reiner Calmund (74) lockte Christoph Daum (69) einst als Trainer zu Bayer 04 Leverkusen. © Marco Steinbrenner/dpa

Derzeit soll der ehemalige Trainer von Bayer 04 Leverkusen und des 1. FC Köln auf der Intensivstation eines New Yorker Krankenhauses liegen. Dies vermeldete RTL am Freitagabend (19. Mai) und zitierte den 69-Jährigen dabei mit den Worten: "Also mit mir ist vorerst nicht zu rechnen!"

Es ist eine Äußerung, die aufhorchen lässt, denn bei dem gebürtigen Zwickauer wurde im Sommer 2022 eine Lungenkrebserkrankung festgestellt. Seitdem kämpft Daum mit größter Entschlossenheit gegen seinen wohl bisher schwersten Gegner.

Die besorgniserregenden Nachrichten aus Übersee haben inzwischen auch "Calli" erreicht. "Ich mache mir natürlich Sorgen und drücke Christoph selbstverständlich alle Daumen, dass es ihm bald besser geht und er nach Deutschland reisen darf", erklärte der frühere Manager der Werkself gegenüber den Kölner Fernsehmachern.

Die beiden Fußball-Experten verbindet seit Jahrzehnten eine tiefe Freundschaft. Nur wenige Tage vor dem medizinischen Notfall stand Calmund mit seinem einstigen Übungsleiter noch in persönlichem Kontakt.

"Wir haben zuletzt am Mittwoch miteinander telefoniert. Danach muss es passiert sein", erinnert sich der 74-Jährige zurück.