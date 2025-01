Stunk in Thailand: Angeschlagener "Calli" hat keinen Bock mehr auf sein Stamm-Hotel

Thailand - So hat sich Reiner Calmund seinen Erholungsurlaub sicher nicht vorgestellt. Wirbel rund um sein Stamm-Hotel sorgte dafür, dass sich der 76-Jährige nach über 20 Jahren dazu gezwungen sah, woanders unterzukommen!

Reiner Calmund (76) möchte sich in Thailand von seinem Zusammenbruch bei den Dreharbeiten zu "Grill den Henssler" erholen. © Henning Kaiser/dpa

Anfang Dezember kollabierte der frühere Fußball-Funktionär bei den Dreharbeiten zu "Grill den Henssler". Laut Einschätzung seiner Ärzte sei er dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen. Seine Halsschlagader war zu 90 Prozent verstopft.

Um sich von dem Schock zu erholen und seine Genesung voranzutreiben, buchte "Calli" mit seiner Frau Sylvia für Januar einen Aufenthalt in Thailand. Diesmal checkte der Rheinländer allerdings nicht in seinem Stamm-Hotel, dem "Thai Garden Resort" ein, sondern im "Hyatt Andaz" in Pattaya.

Grund dafür waren Negativ-Schlagzeilen rund um den Luxustempel. Wie "Bild" berichtet, soll der deutsche Pächter kürzlich einen engen Freund von Calmund persönlich angegriffen, beleidigt und zu guter Letzt auch noch vor die Tür gesetzt haben.

Später habe der Pächter Callis Bekannten sowie dessen Ehefrau dann auch noch bei den thailändischen Behörden angezeigt. Auslöser des Zoffs sollen negative Internet-Posts über die Unterkunft gewesen sein.