Obdachloser Reinhold Beckmann: Hilfsangebote kommen selbst aus Mexiko
Hamburg - Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass die Wohnung von Reinhold Beckmann (69) während einer Reise zerstört wurde. Am Montag bedankte sich der Moderator gerührt für zahlreiche Hilfsangebote.
Er war gerade in Indien unterwegs, als ihn der schlimme Anruf jeglicher Erholung beraubte. "Ich bekam die Nachricht, dass meine Wohnung abgesoffen ist, sodass da nichts mehr zu retten ist", erklärte der 69-Jährige in der "NDR Talk Show".
Ein implodierter Boiler in der Wohnung über seiner sorgte für einen so heftigen Wasserschaden, dass die Instandsetzung des Wohnhauses ein Jahr dauern würde. "Ich habe kein Zuhause", sagte Beckmann, der trotz der Misere seinen Humor wahrte und sich ein Lachen nicht verkneifen konnte.
Die traurige Nachricht des nun obdachlos gewordenen Journalisten bewegte aber offenbar die Zuschauer.
"Ich kriege hier so viele Nachrichten, gerade in den letzten 24 Stunden. Menschen, die ich nicht kenne, bieten mir ihr Sofa an, ihre Couch, Notquartiere", so der Hamburger in einem Instagram-Reel.
Eine Nachricht aus Mexico City habe den Autor besonders gerührt. Der Verfasser habe die Talkshow gesehen "und ich bekäme jetzt, wenn ich das wollte, ein Zimmer in Mexico City", erzählte der Fußball-Experte.
Reinhold Beckmann hofft auf baldigen Erfolg bei der Wohnungssuche
Auch die Botschaft von einem Fan namens Eddie bewegte den in Wohnungsnot geratenen Promi. "Moin Reinhold, ich habe gehört, dass du abgesoffen bist. Kann ich dir irgendwie helfen? Aber komm' auf alle Fälle mal zum Grünkohl-Essen vorbei", habe Eddie ihm geschrieben.
"Das liegt jetzt natürlich wie eine Pfütze auf der Zunge bei mir", gesteht der 69-Jährige. "Vielen Dank für diese tolle Zuwendung und die ganzen Angebote", so Beckmann weiter.
Immerhin muss man sich keine Sorgen machen, dass der Autor die Nächte bei bitterer Kälte unter freiem Himmel verbringen muss.
"Ich habe jetzt eine Unterkunft gefunden für ein paar Tage und dann denke ich, dass ich auch bald eine neue Wohnung habe", kann er die besorgten Fans beruhigen.
Das Grünkohl-Essen wird er sich wohl trotzdem nicht entgehen lassen.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst