Behörden bremsen Renata Lusin aus: Deshalb wird ihrer Mutter die Einreise nach Deutschland untersagt
Düsseldorf - Normalerweise hätte Renata Lusin (38) nach der Geburt von Töchterchen Tessa nur Grund zur Freude. Wären da nur nicht sehr penible Behörden im europäischen Ausland ...
Bereits vor zwei Wochen hat die langjährige "Let's Dance"-Profitänzerin ihre zweite Tochter zur Welt gebracht und sollte jetzt eigentlich familiäre Unterstützung ihrer Mama bekommen.
Daraus wird allerdings (vorerst) nichts! Denn die Mama der 38-Jährigen sitzt ausgerechnet in Istanbul fest, weil ihr dort die Durchreise nach Deutschland untersagt worden ist.
"Könnt ihr euch das vorstellen... Meine Mama kommt heute nicht an, (...) weil ihr Visum für Deutschland noch nicht gültig ist", erklärt Renata süffisant in einer ihrer neuesten Instagram-Stories.
"Sie hat ihr Ticket gewechselt, damit sie einen Tag früher kommt, aber nicht geschaut, ab wann ihr Visum gilt."
Allzu lange müssen Renata und Ehemann Valentin (39) aber nicht auf Tessas Oma warten.
Renata Lusin klärt über Ankunft ihrer Mutter auf
Denn wie Renata in ihrer rund zweiminütigen Story verrät, soll ihre Mama schon am Freitag in Deutschland landen, um Enkeltochter Tessa erstmals in die Arme schließen zu können.
"Das ist echt crazy. Jetzt muss sie irgendwie im Hotel übernachten oder sogar im Flughafen irgendwo. Dann wird sie hoffentlich morgen früh ankommen", wagt die Profitänzerin einen vorsichtigen Ausblick aufs Wochenende.
Heißt auch: Familie Lusin muss sich weiter in Geduld üben. "Oh man, wenn man das alles plant und vorbereitet ... Hauptsache ist, sie kommt morgen."
Fürs nächste Mal hat Renata zum Abschluss noch einen lieb gemeinten Tipp für ihre Mutter und all die reiselustigen Follower aus ihrer Community parat. "Beim nächsten Mal genau in den Pass schauen, würde ich sagen ...".
Sobald die Zweifach-Mama ihre eigene in Düsseldorf begrüßen kann, will sie ihren Fans die frohe Kunde mitteilen und ausgiebig Familienzeit genießen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Renata Lusin