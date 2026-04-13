"Let's Dance"-Star Renata Lusin verrät: So lief die Geburt von Tochter Tessa

Düsseldorf - Fast schon eine Woche schweben Valentin (39) und Renata Lusin (38) voller Babyglück im siebten Himmel. Jetzt hat die " Let's Dance "-Tänzerin erstmals ganz tiefe Einblicke in die Geburt ihrer zweiten Tochter gegeben und dabei nicht mit Details gegeizt.

Vor fast einer Woche hat Renata Lusin Baby Nummer zwei zur Welt gebracht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Renata Lusin

Bereits einen Tag nach der Geburt von Töchterchen Tessa machte Renata keinen Hehl daraus vor Freude beinahe zu platzen.

Jetzt hat die Russin auf ihrem Instagram-Kanal noch einmal nachgelegt und ihre Fans über die jüngste Geburt in Leverkusen informiert. "Nach einer wirklich extrem schweren Geburt mit Stella vor zwei Jahren, war ich so gespannt wie es dieses Mal mit Tessa sein wird", schreibt die 38-Jährige nach einem lieben Danke an all jene Fans, die ihr eine reibungslose Geburt gewünscht hatten.

Tatsächlich habe die Tänzerin vor zwei Jahren eine absolut schmerzhafte Geburt erlebt - ihre Sorge vor Geburt Nummer zwei sei demnach nicht gerade gering gewesen, sagt sie.

"Ich habe schon gedacht, dass es doch nicht sein kann, dass alle Frauen so, so stark leiden müssen und so schlimme Erfahrungen machen müssen."

Und siehe da: Die Geburt von Tessa war der 38-Jährigen zufolge absolut unkompliziert und vergleichsweise schnell durch.