"Let's Dance"-Star Renata Lusin verrät: So lief die Geburt von Tochter Tessa
Düsseldorf - Fast schon eine Woche schweben Valentin (39) und Renata Lusin (38) voller Babyglück im siebten Himmel. Jetzt hat die "Let's Dance"-Tänzerin erstmals ganz tiefe Einblicke in die Geburt ihrer zweiten Tochter gegeben und dabei nicht mit Details gegeizt.
Bereits einen Tag nach der Geburt von Töchterchen Tessa machte Renata keinen Hehl daraus vor Freude beinahe zu platzen.
Jetzt hat die Russin auf ihrem Instagram-Kanal noch einmal nachgelegt und ihre Fans über die jüngste Geburt in Leverkusen informiert. "Nach einer wirklich extrem schweren Geburt mit Stella vor zwei Jahren, war ich so gespannt wie es dieses Mal mit Tessa sein wird", schreibt die 38-Jährige nach einem lieben Danke an all jene Fans, die ihr eine reibungslose Geburt gewünscht hatten.
Tatsächlich habe die Tänzerin vor zwei Jahren eine absolut schmerzhafte Geburt erlebt - ihre Sorge vor Geburt Nummer zwei sei demnach nicht gerade gering gewesen, sagt sie.
"Ich habe schon gedacht, dass es doch nicht sein kann, dass alle Frauen so, so stark leiden müssen und so schlimme Erfahrungen machen müssen."
Und siehe da: Die Geburt von Tessa war der 38-Jährigen zufolge absolut unkompliziert und vergleichsweise schnell durch.
Renata Lusin will Schmerzen und Wehen nicht verheimlichen
Anders als ihre Schwester, die Mama Renata sage und schreibe 32 Stunden Wehen und drei Stunden Pressphase beschert hatte, habe Tessa innerhalb von neun Stunden das Licht der Welt erblickt.
"Um 7 Uhr morgens leichte Wehen gespürt.
Um 10:45 - 11:45 in die Badewanne zu Hause.
Um 13 Uhr im Kreißsaal angekommen und um 16:15 war Tessa geboren. Wie im Spa", lässt Renata den Tag der Geburt Revue passieren.
Schmerzen und Wehen hat Renata aber auch diesmal gespürt, schreibt sie. "Aber es war trotzdem eine wunderschöne Geburt und ein Erlebnis, was ich jeder Frau wünschen würde."
Auch Zweifach-Papa Valentin lässt nur Positives ausrichten. Genau wie für seine Frau war auch für ihn die Wassergeburt von Tessa eine ganz neue Erfahrung.
"Sie war ja eigentlich nicht geplant. Also keine Angst davor liebe Frauen, ich kann das nur empfehlen."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Renata Lusin