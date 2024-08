Ehe-Probleme nach Baby-Glück? Aussage von Renata Lusin lässt tief blicken!

Renata und Valentin Lusin (37) haben in ihrer Ehe derzeit mit den Auswirkungen der Geburt von Tochter Stella zu kämpfen. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Nach mehreren Fehlgeburten hielten die beiden "Let's Dance"-Stars im März 2024 endlich ihr erstes Kind in den Armen. Das neue Leben zu dritt entpuppt sich allerdings mehr und mehr als eine ernsthafte Belastungsprobe für die Ehe.

Am Rande eines Events in Düsseldorf sprachen Renata und Valentin jetzt mit "Gala" über ihre aktuelle Gemütslage und gewährten dabei einen schonungslos ehrlichen Einblick in ihr Privatleben.

"Wir müssen schauen, dass wir wieder die Zeit zusammen richtig genießen, dass wir uns wieder als Paar finden", erklärte die Profitänzerin. Dies sieht offenbar auch ihr Partner so, der die bedrückenden Worte seiner Frau mit einem Kuss auf die Wange untermalte.

Offenbar hatten die RTL-Bekanntheiten in den vergangenen Monaten nur noch Augen für ihr kleines Wunder und weniger füreinander. "Es ist natürlich alles anders", gab Renata zu. Der gemeinsame Besuch der Fashion-Veranstaltung sei für sie aber ein Schritt in die richtige Richtung.