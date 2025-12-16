Bittere Tränen bei Renata Lusin: "Let's Dance"-Star muss Abschied nehmen
Düsseldorf - Die beiden "Let's Dance"-Stars Renata und Valentin Lusin (beide 38) schweben derzeit auf Wolke sieben. Nicht nur, dass sie ihren zweiten Nachwuchs erwarten, nein, das Paar hat auch sein Traumhaus gefunden - und der Umzug folgt jetzt.
Vor wenigen Wochen verriet die 38-Jährige, dass sie und ihr Liebster immer von einem Haus in der Nähe der Familie geträumt hätten.
Eigentlich wollten die beiden "aber erst in zwei bis drei Jahren umziehen", doch es habe alles so gut gepasst, "dass wir jetzt tatsächlich einen Schlüssel in unseren Händen haben".
Auch ein Datum für den Umzug nannte Renata damals schon: den 16. Dezember.
Trotz der Vorfreude auf das neue Eigenheim gibt es auch Wehmut bei der gebürtigen Russin, als das letzte gemeinsame Frühstück in der alten Wohnung ansteht. "Werde so emotional gerade!", verrät sie in einer Instagram-Story ihren rund 245.000 Anhängern - und tatsächlich fließen auch Tränen!
Inzwischen ist der Umzug auch in vollem Gange. Für die schwangere Renata natürlich eine Mammut-Aufgabe. "Valentin sagt: 'Wir schaffen das'", macht der "Let's Dance"-Star klar.
Renata Lusin schwärmt vom beauftragten Umzugsunternehmen
Und damit alles noch viel schneller geht, haben sich die beiden Profitänzer ein Umzugsunternehmen zu Hilfe genommen.
"Nach 20 Minuten war das Auto schon voll. Krass, wie schnell. Und das, obwohl wir so schei**e gepackt haben", gibt Renata zu.
Damit die 38-Jährige die Packer bestens dirigieren kann, habe sie zudem Tochter Stella zur Tagesmutter gebracht.
Im neuen Haus angekommen, gibt Renata sogar noch ein Update. "Sorry für meine müden Augen. Genieße gerade das tolle Wetter auf unserer Terrasse", schreibt sie in ihre Instagram-Story.
Denn es sei bis jetzt der entspannteste Tag seit Langem und das, obwohl sie am zum ersten Mal ein Ziehen im Bauch gehabt habe in der Schwangerschaft.
"Konnte vor Schmerzen nicht einschlafen. Habe mir so Sorgen gemacht", verrät Renata, die abschließend ausführt: "Wir haben alles so schlecht geschlafen. Alle haben die Aufregung gespürt."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)