Schwangere Renata Lusin überglücklich: Dieses süße Detail verrät sie nun ihren Fans
Düsseldorf - Die "Let's Dance"-Stars Renata Lusin (38) und Ehemann Valentin (38) erwarten zurzeit ihr zweites Kind. Nun gab die baldige Zweifach-Mama ihren Fans ein Schwangerschafts-Update - und verriet dabei ein zuckersüßes Detail.
Renata Lusin könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein, denn ihre kleine Familie rund um Papa Valentin und Töchterchen Stella (1) freut sich riesig auf den Nachwuchs, der zurzeit im Bauch der "Let's Dance"-Tänzerin heranwächst.
Ihr zweites Kind scheint sich dabei prächtig zu entwickeln, denn kürzlich gab Renata ihren mehr als 240.000 Instagram-Fans ein kleines Baby-Update, in dem sie verriet, dass sie jüngst in die 19. Schwangerschaftswoche gerutscht ist und sie ihr Baby vor etwa einer Woche zum ersten Mal gespürt habe.
Ein unglaublich schöner Moment für die 38-Jährige, den sie bei ihrer ersten Schwangerschaft erst ein wenig später erlebt hatte. "Da kann ich mich noch ganz bewusst daran erinnern. Und dieses Mal ist es auf jeden Fall früher gewesen", verriet die Profi-Tänzerin ihrer Community.
Doch inzwischen kann Renata ihr zweites Baby nicht nur im Mutterleib spüren, sondern sieht seit Kurzem auch "ab und zu die kleinen Bewegungen", die es macht.
Renata Lusin will Baby-Geschlecht bei Gender-Reveal-Party verkünden
In einem kurzen Video, das die 38-Jährige zu ihrem neuesten Schwangerschafts-Update geteilt hatte, zeigte sie zudem voller Stolz ihre kleine Babykugel, die sie liebevoll mit ihren Händen umschloss und überglücklich in die Kamera strahlte.
Bis der kleine Erdenbürger das Licht der Welt erblickt, dauert es nun noch ein Weilchen, denn Baby Nummer zwei soll im Frühjahr 2026 zur Welt kommen.
Ob sich Renata, Valentin und Stella auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, ist unterdessen noch unklar. In der Kommentarspalte des Beitrags kündigte die Düsseldorferin an, das Geschlecht bei einer Gender-Reveal-Party verkünden zu wollen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/renata_lusin