Renata Lusin nachdenklich: "Dieser Moment kommt nicht mehr zurück"

Düsseldorf/Belek (Türkei) - Sie kann auch ganz anders: Eigentlich ist " Let’s Dance "-Star Renata Lusin (38) für ihre temperamentvolle Art bekannt. Im Netz hat sie sich nun aber von ihrer nachdenklichen Seite gezeigt.

Renata Lusin (38) hat die gemeinsame Zeit mit Töchterchen Stella im türkischen Strandparadis genossen. © Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Auf ihrem Instagram-Kanal hat die 38-Jährige, die aktuell zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet, einige Schnappschüsse ihres Urlaubstrip in die Türkei veröffentlicht - und das zum Anlass genommen, sich gegenüber ihrer Fans zu offenbaren.

"Als ich heute am Strand mit Stella saß und das Meer anschaute, kamen mir plötzlich diese Gedanken: Wir haben uns mit Valentin immer schon zwei Kinder gewünscht. Und ich realisierte: Ich bin vielleicht das letzte Mal schwanger. Vor allem das letzte Mal schwanger am Meer", schreibt Renata.

Insbesondere diese Unwiederbringlichkeit beschäftigt die Tänzerin dabei offenbar. "Dieser Moment mit Stella kommt nicht mehr zurück. Wenn alles gut geht, dann kommt das Geschwisterchen im Frühling zur Welt und wir werden den Sommer und das Meer dann schon zu viert erleben", führt die 38-Jährige aus.

Zumal die Tatsache, dass Ehemann Valentin (38), der wegen der "Let’s Dance Tour" in Deutschland geblieben ist und diesen besonderen Augenblick nicht mit ihr teilen konnte, sie zu beschäftigen scheint.