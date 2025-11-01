"Let's Dance"-Star Renata Lusin will Mädelstrip machen, doch es gibt ein großes Problem

Düsseldorf - Eigentlich möchte sich Renata Lusin (38) ein paar schöne Tage im Ausland machen. Doch der " Let's Dance "-Star steht vor einem großen Problem, welches nur ihr Ehemann Valentin (38) lösen kann.

Renata Lusin (38) möchte einen Mädelstrip machen, doch es gibt ein Problem. © Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Vor wenigen Wochen haben die gebürtige Russin und ihr Gatte verraten, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Trotz der zweiten Schwangerschaft seiner Liebsten hat sich der 38-Jährige entschieden, an der großen "Let's Dance"-Tour teilzunehmen.

Daher managt Renata aktuell den Alltag allein mit Töchterchen Stella (18 Monate). Doch jetzt braucht sie Hilfe.

"Ich weiß, ich bin ein bisschen verrückt", gesteht die Profitänzerin in ihrer Instagram-Story, aber sie wolle mit ihrer Tochter ein paar Tage in die Türkei reisen.

Da auch ihre Mama und Tante extra aus Russland anreisen, habe man sich entschieden, in die Türkei zu fliegen, da ihre Mutter kein europäisches Visum mehr habe.

Allerdings steht dem neuntägigen Mädelstrip noch ein Problem im Wege, was die Vorfreude und die Reisevorbereitungen der 38-Jährigen ausbremst.