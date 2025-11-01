"Let's Dance"-Star Renata Lusin will Mädelstrip machen, doch es gibt ein großes Problem
Düsseldorf - Eigentlich möchte sich Renata Lusin (38) ein paar schöne Tage im Ausland machen. Doch der "Let's Dance"-Star steht vor einem großen Problem, welches nur ihr Ehemann Valentin (38) lösen kann.
Vor wenigen Wochen haben die gebürtige Russin und ihr Gatte verraten, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Trotz der zweiten Schwangerschaft seiner Liebsten hat sich der 38-Jährige entschieden, an der großen "Let's Dance"-Tour teilzunehmen.
Daher managt Renata aktuell den Alltag allein mit Töchterchen Stella (18 Monate). Doch jetzt braucht sie Hilfe.
"Ich weiß, ich bin ein bisschen verrückt", gesteht die Profitänzerin in ihrer Instagram-Story, aber sie wolle mit ihrer Tochter ein paar Tage in die Türkei reisen.
Da auch ihre Mama und Tante extra aus Russland anreisen, habe man sich entschieden, in die Türkei zu fliegen, da ihre Mutter kein europäisches Visum mehr habe.
Allerdings steht dem neuntägigen Mädelstrip noch ein Problem im Wege, was die Vorfreude und die Reisevorbereitungen der 38-Jährigen ausbremst.
Renata Lusin erfährt durch ihre Community, wo das Problem liegt
Denn durch ihre Community erfährt Renata, dass sie für die Ausreise mit Stella eine schriftliche Einverständniserklärung von Valentin benötige.
"Stimmt das? Welche Einverständniserklärung?", will sie daher von ihren Anhängern wissen.
Diese klären die Profitänzerin dann auf, denn rechtlich ist die Lage klar: Wenn man mit einem minderjährigen Kind ins Ausland reisen möchte, benötigt es eine Reisevollmacht, des anderen Elternteils - vor allem dann, wenn beide das Sorgerecht innehaben.
Zwar befindet sich dieser ja auf der großen "Let's Dance"-Tour, dennoch macht Renata deutlich, dass sie sich die Einverständniserklärung noch rechtzeitig vor Reiseantritt von ihrem Liebsten besorgen wolle.
Somit steht dem Trip samt Mama und Tante in die Türkei nichts mehr im Wege.
Titelfoto: Instagram/renata_lusin (Screenshot)