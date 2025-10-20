DFB-Star bei "Let's Dance"? Renata Lusin macht Nationalspieler Teilnahme schmackhaft
Leipzig/Köln - Tanzt "Let's Dance"-Star Renata Lusin (38) bald mit einem DFB-Star in der beliebten RTL-Show über das Parkett? Am Rande der Tanz-Weltmeisterschaft in Leipzig hat die Russin einem Abwehrspieler ein verlockendes Angebot gemacht.
Die Rede ist von David Raum (27)! Der Kapitän vom Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga, RB Leipzig, besuchte den letzten Profi-Wettkampftag in Halle 3 der Leipziger Messe und zeigte sich begeistert von den Darbietungen der Tanz-Stars.
"Ich habe nicht viel Ahnung vom Tanzen. Ich hatte nur ein paar mal Tanzstunden vor meiner Hochzeit, aber für mich machen sie das alles super. Es ist Wahnsinn, was sie da aufs Parkett zaubern, und es macht Spaß, zuzuschauen", verriet der Linksverteidiger in einem Gespräch mit MDR-"Sport im Osten".
Bei dem Besuch der Tanz-WM machte er dann auch Bekanntschaft mit der 38-jährigen Profitänzerin, die ihm direkt eine Teilnahme bei "Let's Dance" schmackhaft machen wollte.
"Vielleicht mein nächster 'Let's Dance'-Partner?", schrieb Renata in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie eine Umfrage, bei der 95 Prozent der Befragten auf "Ja, wäre cool" klickten.
Renata Lusin gewinnt 14. Staffel von "Let's Dance" mit Rúrik Gíslason
"Sie hat mich darauf angesprochen und will mit mir tanzen. Ich glaube, der Verein würde das aber nicht so gern sehen", machte Raum, der die Titelkämpfe gemeinsam mit seiner Frau Katharina (25) besucht hatte, klar.
Eine Teilnahme an der beliebten Tanzshow wollte der 27-jährige 32-fache deutsche Nationalspieler aber nicht gänzlich ausschließen - ganz im Gegenteil!
"Vielleicht ja nach der Karriere. Auf jeden Fall wurde da viel Überzeugungsarbeit geleistet. Ich überlege es mir", führte David Raum abschließend aus.
Für die gebürtige Russin wäre es nicht das erste Mal, dass sie mit einem Fußball-Profi bei "Let's Dance" tanzen würde.
Denn schon 2021 fegte sie gemeinsam dem ehemaligen isländischen Nationalspieler Rúrik Gíslason (37) über das Parkett - und das sehr erfolgreich: Das Duo gewann die 14. Staffel der Show.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Andreas Renz/Getty/POOL/dpa