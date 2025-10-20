DFB-Star bei "Let's Dance"? Renata Lusin macht Nationalspieler Teilnahme schmackhaft

Leipzig/Köln - Tanzt " Let's Dance "-Star Renata Lusin (38) bald mit einem DFB -Star in der beliebten RTL -Show über das Parkett? Am Rande der Tanz-Weltmeisterschaft in Leipzig hat die Russin einem Abwehrspieler ein verlockendes Angebot gemacht.

Ist einer Teilnahme bei "Let's Dance" nicht abgeneigt: David Raum (27) von RB Leipzig. © Christian Charisius/dpa

Die Rede ist von David Raum (27)! Der Kapitän vom Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga, RB Leipzig, besuchte den letzten Profi-Wettkampftag in Halle 3 der Leipziger Messe und zeigte sich begeistert von den Darbietungen der Tanz-Stars.

"Ich habe nicht viel Ahnung vom Tanzen. Ich hatte nur ein paar mal Tanzstunden vor meiner Hochzeit, aber für mich machen sie das alles super. Es ist Wahnsinn, was sie da aufs Parkett zaubern, und es macht Spaß, zuzuschauen", verriet der Linksverteidiger in einem Gespräch mit MDR-"Sport im Osten".

Bei dem Besuch der Tanz-WM machte er dann auch Bekanntschaft mit der 38-jährigen Profitänzerin, die ihm direkt eine Teilnahme bei "Let's Dance" schmackhaft machen wollte.

"Vielleicht mein nächster 'Let's Dance'-Partner?", schrieb Renata in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie eine Umfrage, bei der 95 Prozent der Befragten auf "Ja, wäre cool" klickten.