Behörden bremsen Renata Lusin aus: Deshalb wird ihrer Mutter die Einreise nach Deutschland untersagt

Düsseldorf - Normalerweise hätte Renata Lusin (38) nach der Geburt von Töchterchen Tessa nur Grund zur Freude. Wären da nur nicht sehr penible Behörden im europäischen Ausland ...

Renata und Valentin Lusin schweben seit der Geburt von Töchterchen Tessa im siebten Himmel. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits vor zwei Wochen hat die langjährige "Let's Dance"-Profitänzerin ihre zweite Tochter zur Welt gebracht und sollte jetzt eigentlich familiäre Unterstützung ihrer Mama bekommen.

Daraus wird allerdings (vorerst) nichts! Denn die Mama der 38-Jährigen sitzt ausgerechnet in Istanbul fest, weil ihr dort die Durchreise nach Deutschland untersagt worden ist.

"Könnt ihr euch das vorstellen... Meine Mama kommt heute nicht an, (...) weil ihr Visum für Deutschland noch nicht gültig ist", erklärt Renata süffisant in einer ihrer neuesten Instagram-Stories.

"Sie hat ihr Ticket gewechselt, damit sie einen Tag früher kommt, aber nicht geschaut, ab wann ihr Visum gilt."

Allzu lange müssen Renata und Ehemann Valentin (39) aber nicht auf Tessas Oma warten.