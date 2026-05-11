"Seit er im Knast war ...": Lilly Becker rechnet gnadenlos mit Ex-Mann Boris ab

Düsseldorf/London (England) - Lilly Becker (49) hat in einem Interview einmal mehr mit Ex-Mann Boris (58) abgerechnet. Diesmal im Fokus: die Vaterqualitäten des Ex-Tennisstars in Bezug auf ihren gemeinsamen Sohn.

Lilly (49) und Boris Becker (58) gehen seit 2018 getrennte Wege. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit der Trennung zieht die gebürtige Niederländerin den inzwischen auch schon 16 Jahre alten Amadeus ganz alleine groß. Als das Leben in London für die beiden zu teuer wurde, zogen sie im vergangenen Jahr gemeinsam nach Düsseldorf.

Auf eine adäquate finanzielle Unterstützung durch ihren früheren Ehemann kann die 49-Jährige dabei aber offenbar nicht zählen. Zumindest nicht in der Form, wie sie es sich für ihren Nachwuchs wünscht.

"Ich erzähle euch mal was über Boris: Als ich ihm sagte, er [Amadeus] könnte ein paar Klamotten gebrauchen, kaufte er ihm einen Designer-Hoodie und flog mit ihm und seinem Schulfreund in ein Fünf-Sterne-Resort in Dubai", schimpft Lilly jetzt gegenüber der "Daily Mail".

Weiter poltert die ehemalige "Dschungelcamp"-Siegerin: "Das zeigt, wie realitätsfern er ist. Er macht solche großspurigen Gesten, weigert sich aber, das Geld zu zahlen, zu dem ihn ein Gericht verurteilt hat, um die Grundbedürfnisse zu decken."