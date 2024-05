Reumütige Sandra Sicora über Beziehungs-Aus mit Tommy Pedroni: "Hatte Schuldgefühle!"

Tommy Pedroni (29) und Sandra Sicora (31) haben als Ex-Paar an der RTL-Show "Prominent getrennt" teilgenommen. © RTL

Nun hat sich das Reality-Sternchen zum Liebes-Chaos geäußert und verraten, was sich die Fans schon denken konnten: Während der Dreharbeiten für die RTL-Show war die 31-Jährige noch lange nicht über ihren Ex-Freund hinweg.

Und das, obwohl Sandra nach dem Beziehungsende sogar noch in einem weiteren Dating-Format des Kölner Senders zu sehen war. Das habe allerdings einen guten Grund gehabt, wie sie meint.

"Also ich muss mal sagen, 'Prominent getrennt' war für mich da, um abzuschließen, weil ich auch vorher gemerkt habe, dass ich bei 'Are You The One' gar nicht bereit für etwas Ernstes war", gesteht die Kölnerin gegenüber Promiflash.

Dass Sandra lange brauchte, um über Tommy hinwegzukommen, hatte allerdings auch damit zu tun, dass sich der 29-Jährige einem klärenden Gespräch verweigert hatte.