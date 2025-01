Riccardo Simonetti auf Hochzeitsreise erkrankt: "Fieber, Schmerzen, Halluzinationen"

Berlin/Südafrika - Fans in Sorge um Riccardo Simonetti (31)! Ausgerechnet auf seiner Hochzeitsreise in Südafrika ist der Entertainer schwer erkrankt.

Vier Monate später heirateten die beiden noch einmal standesamtlich in Riccardos alter Heimat, dem Berchtesgadener Land. In den Flitterwochen wollten Riccardo und Steven einfach nur die Zweisamkeit als frischgebackene Eheleute genießen und auf Safari in Südafrika gemeinsame Abenteuer erleben.

Noch wisse er nicht, was genau ihn erwischt habe, doch er sei dankbar über die ärztliche Betreuung vor Ort, so der Moderator.

Im August 2024 gaben sich Riccardo Simonetti und sein Partner Steven (r.) auf Mallorca das Ja-Wort. © Screenshot/Inszagram/riccardosimonetti

Inzwischen gab Riccardo Simonetti Entwarnung. Gesundheitlich gehe es wieder bergauf, berichtete der Entertainer auf Instagram.

"Nach einer Menge Pillen, einer Spritze und zwölf Stunden Schlaf am Stück fühle ich mich zum Glück endlich besser." Er sei den Menschen "unendlich dankbar", die ihm in den vergangenen Tagen geholfen hatten, betonte der 31-Jährige.

Ihre Reise können Simonetti und sein Liebster glücklicherweise fortsetzen. Und am Ende konnte Riccardo dem ganzen Schrecken sogar noch etwas Positives abgewinnen.

In seiner Story schrieb er: "Unsere Ehe hat in den letzten Tagen auf jeden Fall eine Kostprobe bekommen von 'in guten wie in schlechten Zeiten', und was bin ich froh, dass diese süße kleine Maus mir beigestanden und dabei nie ihr Lächeln verloren hat."