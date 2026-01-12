Riccardo Simonetti in tiefer Trauer: "Gute Reise, Papa"

Berlin - Für Riccardo Simonetti (32) hat das neue Jahr mit einem traurigen Ereignis begonnen. Am Wochenende verlor der Entertainer seinen geliebten Vater Italo Simonetti (†69).

Entertainer Riccardo Simonetti (32) hat einen Verlust zu betrauern. © Christophe Gateau/dpa

In den sozialen Medien teilte der TV-Star am Sonntag rührende Worte und private Erinnerungen mit seinen mehr als 400.000 Followern.

So erklärte Simonetti in seiner Instagram-Story: "Die letzten Tage waren für meine Familie und mich nicht besonders einfach. Dieses Wochenende ist mein Vater sehr unerwartet verstorben."

Der Verlust sei überwältigend, hieß es: "Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit meiner Trauer umgehen soll, aber ich möchte sie auch nicht verstecken."

Dazu postete Riccardo Simonetti eine Bildergalerie mit privaten Schnappschüssen, die sein Verhältnis zu seinem Vater zeigen: innige Umarmungen, Kinderfotos und auch ein Hochzeitsbild seiner Eltern.

"Gute Reise, Papa. Eines Tages wirst du aufwachen und feststellen, dass du alle Gespräche, die du jemals mit deinem Vater führen wirst, bereits geführt hast ... ", schrieb der gebürtige Bad Reichenhaller dazu.

Weiter hieß es: "Wo auch immer du jetzt hingehst, ich hoffe, es ist friedlich, schön und einfach."