Richard Lugners Trauerfeier: So pompös verabschiedet sich Österreich von Mörtel

Am Samstag wird der am 12. August verstorbene Baulöwe in Wien beerdigt.

Los geht es laut "oe24" um 8 Uhr mit der Aufbahrung des Sarges im berühmten Stephansdom. Erwartet werden neben Familienangehörigen auch Vertreter von Politik und Prominenz.

Danach soll es gegen 9 Uhr eine Gedenkstunde geben. Während der Feier sollen auch Elemente des Opernballs immer wieder im Vordergrund stehen. Lugner war dafür bekannt, jedes Jahr Promi-Gäste zu dem Ball einzuladen.

Die Organisation der Festlichkeiten habe größtenteils der Schwiegersohn des 91-Jährigen übernommen. Leo Lugner unterbrach dafür sogar seinen Wahlkampf für die rechtspopulistische Partei FPÖ.

Nach Ende der Feier werden die Trauernden mit dem Sarg des Österreichers in einer Art Auto-Korso aufbrechen. Ziel ist es, an wichtigen Punkten in Mörtels Leben zu halten, unter anderem der Wiener Staatsoper.

Ein weiterer Stopp ist in der Lugner City geplant, dem Einkaufszentrum des Multimillionärs. Dort endet dann auch der öffentliche Teil der Trauerfeier.