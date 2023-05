Endlich ist es raus: Rihanna verrät den Namen ihres Sohnes!

Los Angeles (USA) - Am 13. Mai wird Rihannas (35) Söhnchen schon ein Jahr alt, doch sein Name blieb ein gut gehütetes Geheimnis ... bis jetzt! Die Pop-Ikone brach ihr langes Schweigen und verriet, nach welchem Rapper er benannt wurde.

Der Sohn von Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) wird am 13. Mai ein Jahr alt. Er ist benannt nach seinem Vater und Rapper RZA. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/rihannaofficial

"Oh na na, what's his name?" - Darüber spekulierten Fans fast ein Jahr lang. Nun ist endlich enthüllt, wie der Sohn von Rihanna und A$AP Rocky (34) heißt: Er ist nach Produzent und Rapper RZA, dem Anführer des Wu-Tang-Clans und seinem Vater benannt.

Laut der britischen Zeitung Daily Mail lautet der Name des Jungen, der bald schon ein Geschwisterchen bekommen wird, RZA Athelston Mayers.

Monatelang gewährten seine Eltern ungeduldigen Fans nicht einmal einen Blick auf den Kleinen, bis erste Aufnahmen im Dezember auf TikTok enthüllt wurden. Im Februar ließ die Gründerin von Fenty Beauty dann die zweite Baby-Bombe platzen und zeigte bei der Super-Bowl-Halbzeitshow im Februar allen die deutlichen Schwangerschafts-Anzeichen.

Im selben Monat äußerte sich der Vater der Sängerin, Ronald Fenty (69), gegenüber dem US-Magazin Page Six und gab bekannt, dass die Eltern "ein paar Namen" für ihren Sohn zur Auswahl hätten.

Ronald stoppte sich noch im letzten Moment, mehr preiszugeben, und witzelte: "Wenn ich es sage, wird sie meinen Kopf kriegen."