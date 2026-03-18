Nach Schüssen auf ihr Anwesen: Rihanna zeigt sich mit großem Sicherheitsaufgebot

USA - Vor rund zwei Wochen wurden mehrere Schüsse auf das Anwesen von Popstar Rihanna (38) abgefeuert - nun zeigte sie sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit, begleitet von einem auffällig großen Sicherheitsaufgebot.

Rihanna (38) und ihr Ehemann zeigten sich in New York, umgeben von einem großen Sicherheitsaufgebot. © Manuele Mangiarotti/IPA via ZUMA Press/dpa

Gemeinsam mit ihrem Ehemann A$AP Rocky (37) wurde die Sängerin in der US-Metropole New York City gesichtet, wie sie umgeben von mehreren Bodyguards in ein Auto stieg.

Wie Page Six berichtete, bestätigte die örtliche Polizei inzwischen, dass die 35-jährige Ivanna Ortiz auf das Haus im kalifornischen Los Angeles geschossen haben soll. Noch am Tag des Angriffs, dem 8. März, konnte die mutmaßliche Täterin festgenommen werden.

Inzwischen ist sie wegen versuchten Mordes angeklagt und wird gegen eine Kaution von über 10 Millionen US-Dollar festgehalten - im Falle einer Verurteilung droht ihr eine lebenslange Haftstrafe.

Am 10. März, zwei Tage nach den Schüssen auf Rihannas Anwesen, musste sie vor Gericht erscheinen, wo sie im Rahmen einer Vorführung und Anhörung mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.