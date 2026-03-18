Nach Schüssen auf ihr Anwesen: Rihanna zeigt sich mit großem Sicherheitsaufgebot

Vor rund zwei Wochen wurden mehrere Schüsse auf das Anwesen von Rihanna abgefeuert - nun zeigte sie sich erstmals mit großem Sicherheitsaufgebot.

Von Janina Rößler

USA - Vor rund zwei Wochen wurden mehrere Schüsse auf das Anwesen von Popstar Rihanna (38) abgefeuert - nun zeigte sie sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit, begleitet von einem auffällig großen Sicherheitsaufgebot.

Rihanna (38) und ihr Ehemann zeigten sich in New York, umgeben von einem großen Sicherheitsaufgebot.
Rihanna (38) und ihr Ehemann zeigten sich in New York, umgeben von einem großen Sicherheitsaufgebot.  © Manuele Mangiarotti/IPA via ZUMA Press/dpa

Gemeinsam mit ihrem Ehemann A$AP Rocky (37) wurde die Sängerin in der US-Metropole New York City gesichtet, wie sie umgeben von mehreren Bodyguards in ein Auto stieg.

Wie Page Six berichtete, bestätigte die örtliche Polizei inzwischen, dass die 35-jährige Ivanna Ortiz auf das Haus im kalifornischen Los Angeles geschossen haben soll. Noch am Tag des Angriffs, dem 8. März, konnte die mutmaßliche Täterin festgenommen werden.

Inzwischen ist sie wegen versuchten Mordes angeklagt und wird gegen eine Kaution von über 10 Millionen US-Dollar festgehalten - im Falle einer Verurteilung droht ihr eine lebenslange Haftstrafe.

Um mit einem Tabu zu brechen: TV-Schönheit packt über nötige OP an intimer Stelle aus
Promis & Stars Um mit einem Tabu zu brechen: TV-Schönheit packt über nötige OP an intimer Stelle aus

Am 10. März, zwei Tage nach den Schüssen auf Rihannas Anwesen, musste sie vor Gericht erscheinen, wo sie im Rahmen einer Vorführung und Anhörung mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Die Luftaufnahme zeigt das Anwesen der Sängerin kurz nach den Schüssen.
Die Luftaufnahme zeigt das Anwesen der Sängerin kurz nach den Schüssen.  © Uncredited/ABC7 Los Angeles via AP/dpa

Ivanna Ortiz ist bereits polizeilich bekannt

Mehrere Einschusslöcher sind in der Hauswand der Sängerin zu sehen.
Mehrere Einschusslöcher sind in der Hauswand der Sängerin zu sehen.  © Uncredited/ABC7 Los Angeles/dpa

Neben dem Vorwurf des versuchten Mordes wurden auch weitere Anklagen gegen sie erhoben, darunter neun Fälle von Körperverletzung mit einer Schusswaffe, zwei Fälle von Schüssen in ein bewohntes Gebäude und ein Fall von Schüssen auf ein Fahrzeug.

Auch ein benachbartes Haus soll von den Schüssen getroffen worden sein - zu diesem Zeitpunkt sollen sich zwei Personen darin aufgehalten haben. Rihanna, A$AP Rocky und ihre drei Kinder sollen sich während des Angriffs ebenfalls in ihrem Haus befunden haben.

Auf Bildern sind deutliche Einschussstellen an dem Anwesen der "Umbrella"-Sängerin zu erkennen - unter anderem wurde das vordere Sicherheitstor getroffen.

Uwe Ochsenknecht platzt der Kragen: "Dann zieht doch weg"
Promis & Stars Uwe Ochsenknecht platzt der Kragen: "Dann zieht doch weg"

Laut dem Boulevardportal soll Ivanna Ortiz bereits in der Vergangenheit in ihrem Heimatstaat Florida unter anderem wegen fahrlässiger Fahrweise, häuslicher Gewalt und Verstößen gegen Auflagen der vorläufigen Freilassung festgenommen worden sein.

Titelfoto: Manuele Mangiarotti/IPA via ZUMA Press/dpa

Mehr zum Thema Rihanna: