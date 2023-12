Rita Ora im Primark-Kleid! Doch was ragt da aus ihrem Rücken?

London - Dieser Popstar weiß, wie man nicht nur durch seinen Gesang in aller Munde bleibt: Nicht zum ersten Mal zog Rita Ora (33) in dieser Woche auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Bei den Fashion Awards in London kreuzte die Britin in einem Billig-Kleid auf. Doch wegen ihres Rückens wurde das Outfit sowieso zur Nebensache ...