Robbie Williams legt in Hamburg nach: "Fühle mich wie Taylor Swift!"

Hamburg - Nach seinem ersten Open-Air-Konzert am Donnerstag auf der Bahrenfelder Trabrennbahn hat der britische Popstar Robbie Williams (50) am Freitagabend in Hamburg noch einmal nachgelegt.

Zuletzt hatte der "Take That"-Star die Hansestadt im vergangenen Jahr besucht und insgesamt drei Konzerte in der Barclays Arena gegeben.

Am Donnerstag sang Robbie Williams (50) "She's the One" für Jenny Jasberg (41). © Screenshot/Instagram/jenny_jasberg

Den Abend startete der Ex-Boyband-Star natürlich standesgemäß mit dem Song "Let Me Entertain You".

Es folgten nicht nur Robbies größte Hits, wie "Feel" oder "Rock DJ", sondern auch viel Plauderei über seine Lebensgeschichte, die den meisten wohl sowieso schon bekannt gewesen sein dürfte: der rasante Aufstieg und tiefe Fall mit "Take That", Alkohol- und Drogenexzesse. Er habe nie heiraten wollen, nie an Nachwuchs gedacht, so Robbie Williams.

Inzwischen ist er stolzer Vater von vier Kindern, mit Ayda Fields (45) ist er seit 18 Jahren verheiratet. "Und ich bin heute so glücklich wie noch nie in meinem Leben!", betonte der Brite.



Glücklich machte er an diesem Abend auch die Fans in der ersten Reihe: So ließ sich Robbie vom Bühnengraben aus immer wieder in die Arme seines weiblichen Publikums fallen, verteilte T-Shirts und tauschte mit einer Zuschauerin sogar Armbänder aus: "Ich fühle mich wie Taylor Swift!", scherzte der Popstar, bevor er dann Bianca – natürlich auch aus der ersten Reihe – seinen Schmusesong "She's The One" widmete.

Am Donnerstag hatte sich der Sänger dafür schon die Grünen-Fraktionsvorsitzende Jenny Jasberg (41) ausgesucht, die ihm einen Kuss auf die Wange gegeben und dann sichtlich gerührt seinen Zeilen gelauscht hatte.

Zum Ende des knapp zweistündigen Konzerts verschwand Robbie Williams auch am Freitag ohne großen Knall von der Bühne, während sich das Publikum noch immer in den Armen lag und a capella "Angels" sang – immer und immer wieder.