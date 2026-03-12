Brutaler Überfall sorgte für Baustopp: Das passiert jetzt mit neuer Luxus-Villa von Robert Geiss

Saint-Tropez (Frankreich) - Fast ein Jahr nach dem brutalen Raubüberfall auf Robert (62) und Carmen Geiss (60) in Saint-Tropez und dem danach angekündigten Baustopp nebenan hat das Kult-Paar spannende News verraten.

Auf dem Grundstück der neuen Geissens-Villa rollen nach monatelangem Baustopp wieder die Bagger. © RTLZWEI

Unmittelbar nach dem tätlichen Angriff in den eigenen vier Wänden hatten Robert und Carmen verraten, den Neubau ihrer zweiten Luxus-Villa aufgrund von Sicherheitsbedenken vorerst auf Eis zu legen.

Jetzt hat Robert über Instagram die Katze aus dem Sack gelassen: Der Bau der "Villa Geissini 2.0" geht nach monatelanger Wartezeit weiter.

"Jetzt geht es mal wieder aufwärts auf der Baustelle. Wir sind zurück in Saint-Tropez", kündigte der Realitystar in einem kurzen Video von der Baustelle an, während um ihn herum Arbeiter wuseln und Ehefrau Carmen alles per Handykamera festhält.

Mit geballter Manneskraft soll auf dem nahe gelegenen Grundstück der bisherigen Luxus-Bude das neue Traumdomizil der Kölner Kult-Familie entstehen - inklusive neuer Hightech-Sicherheitssysteme.