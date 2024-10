Robert Geiss für neues Baustellen-Video von Fans verspottet: "Zahlt nur Mindestlohn"

Ebenso wie seine Ehefrau Carmen (59) hält auch Robert Geiss (60) seinen Fans über den Fortschritt seines neuesten Großprojekts auf dem Laufenden. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

In direkter Nachbarschaft zu ihrer "Villa Geissini" haben Robert (60) und Carmen Geiss (59) im Herbst 2023 ein etwa 8000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Seitdem wüten dort die Bagger und Kräne - es sei denn, es ist Sommer.

Aufgrund des warmen Klimas in Südfrankreich herrschte im Juli und August nämlich Baustopp. Davon hatte die Kult-Blondine auf ihrem Instagram-Kanal berichtet, wo sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates zum Bau-Fortschritt versorgt.

Doch eins fällt auf: Es geht nur im Schneckentempo voran. In einem neuen Clip macht sich Robert jetzt erneut selbst ein Bild und erklärt: "So, kurz mal die Garage inspiziert, es geht langsam weiter, der Deckel kommt jetzt drauf, nächste Woche."

Viel mehr hat der Selfmade-Millionär nicht zu erzählen. "Da sieht man schon: jede Menge Eisen. Also, das Dach der Garage wird nächste Woche am Start sein. Jetzt schauen wir mal, was es noch gibt. In diesem Sinne: Ich wünsche euch was. Ciao, ciao", so sein vorläufiges Fazit.