"Die Geissens": 60.000 Euro pro Folge, doch Robert ätzt gegen RTLZWEI - "Können wir eben besser!"

Monaco/Hamburg - " Die Geissens " lassen sich die Einblicke in ihr glamouröses Leben fürstlich bezahlen: Robert Geiss (59) gab nun einen seltenen Einblick in die Entstehung der Reality-Show und schoss dabei sogar gegen seinen Heimatsender RTLZWEI!

Robert Geiss (59) war in dieser Woche beim "Online Marketing Rockstars"-Festival (OMR) in Hamburg als Redner eingeladen. © Marcus Brandt/dpa

Der 59-jährige Unternehmer war in dieser Woche als einer von zahlreichen Rednern beim "Online Marketing Rockstars"-Festival (OMR) in Hamburg zu Gast. Dabei plauderte der Kult-Auswanderer im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume (55) ungewohnt offen aus dem Nähkästchen.

Vor einem großen Publikum ließ Robert verlauten, dass er bei der Produktion des Reality-Formats tatsächlich alle Zügel in der eigenen Hand hält. Was gesendet wird, entscheidet der "Familienrat".

Dazu zählen neben "The Man" natürlich auch seine Ehefrau Carmen Geiss (58) sowie die beiden Töchter Davina (19) und Shania (18).

In mehreren Meetings würde das millionenschwere Quartett darüber beraten, was in den kommenden Wochen unternommen und erlebt werden soll.

Die Produktionsfirma hinter dem Format (Geiss TV) gehört Robert selbst. Das Team würde letztlich nur noch "das fertige Produkt an RTLZWEI" schicken.