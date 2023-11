Fans fasziniert: Ist "Promi BB"-Star Ron Bielecki "der unbekannte Sohn" von Robert Geiss?

Köln - Die neue Staffel von " Promi Big Brother " ist in vollen Gange: Neben dem "Klein-Krieg" beschäftigt die Fans in den sozialen Netzwerken vor allem ein Thema: Ist Show-Teilnehmer Ron Bielecki (25) etwa mit Robert Geiss (59) verwandt?

Robert Geiss (59) stieg Mitte der 1990er Jahre durch den Verkauf der Modemarke "Uncle Sam" in den Kreis der Multimillionäre auf. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

Für den 25-jährigen Erfinder des "Tornado zünden" (eine besondere Art des Bier-Exens) ist es der erste Auftritt in einem Reality-Format. Kein Wunder also, dass ein Großteil der TV-Zuschauer mit seinem Namen (noch) nichts anzufangen weiß.

Ist aber auch egal, denn allein das äußere Erscheinungsbild des YouTube-Stars reicht aus, um im Netz für amüsanten Gesprächsstoff zu sorgen. Und das liegt vor allem an der Ähnlichkeit mit Kult-Millionär Robert ("Die Geissens").

Auf der Kurznachrichten-Plattform X (ehemals Twitter) wimmelt es inzwischen von Scherzen auf Kosten der beiden Protagonisten. Gleich mehrfach taucht dort die Frage auf: "Ist Ron der unbekannte Sohn von Robert Geiss?"

Ein anderer stößt in dieselbe Kerbe und scherzt: "Robert Geiss sollte mal einen Vaterschaftstest machen". Für einen weiteren Nutzer scheint die genetische Verbindung indes bereits in Stein gemeißelt: "Ich feiere den Sohn von Robert Geiss!"

Auch Bilder der beiden werden nebeneinander hochgeladen und mit lustigen Beschreibungen versehen: "Ron in fünf Jahren", "Ratespiel: Robert in Jung und Alt oder doch Ron?" oder "PromiBB: Tag 1 vs. Tag 15".