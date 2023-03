Robert Geiss auf 180: Sein 200.000-Euro-Lamborghini wurde zerstört - "Alles am Arsch!"

Robert Geiss (59) versucht, den beschädigten Reifen mithilfe eines Kompressors wieder flottzumachen - vergebens. © RTLZWEI

Die Millionärsfamilie will in der aktuellen Folge von "Die Geissens" gerade zum Großeinkauf nach Italien aufbrechen, da bemerkt Tochter Davina Geiss (19) in der Tiefgarage in Monaco, dass mit dem rechten Vorderreifen des rund 200.000 Euro teuren Fahrzeugs etwas nicht stimmt. Auch Mama Carmen Geiss (57) stellt fest: "Die ganze Felge ist kaputt - alles am Arsch."

Als er den Schaden in Augenschein nimmt, steigt in Robert sofort ein böser Verdacht auf: "Nicht, dass wir hier im Haus einen haben, der unsere Autos sabotiert?!" Es sei nicht der erste unerklärliche Schaden an einer seiner Luxuskarossen. Auch seine Frau habe bereits eine Beule an ihrem Fahrzeug entdeckt.

"Angeblich können die auf den Kameras nicht sehen, wer das war - sehr komisch!", wundert sich die Kult-Blondine über die Überwachung in der Garage. Für ihren Göttergatten steht jedenfalls fest: "Wenn da einer reingestochen hat, müssen wir hier Trouble machen!"

Nach dem erfolglosen Versuch, den Reifen mithilfe eines Kompressors wieder flottzumachen, bleibt nur die Fahrt in die nächstgelegene Werkstatt des Vertrauens. Doch die haben den passenden Reifen, eine Spezialanfertigung, nicht auf Lager.