Robert Geiss mit Peinlich-Auftritt bei Fassanstich: Statt Bier fließt plötzlich Blut!

Saint-Tropez - " Die Geissens " holen das Oktoberfest nach Südfrankreich: 180 Gäste in der Villa von Robert (59) und Carmen Geiss (57) fiebern bereits dem Fassanstich entgegen, als dem Gastgeber ein peinlicher Fehler unterläuft - mit fatalen Folgen!

Robert Geiss (59) versucht sich am traditionellen Fassanstich und scheitert kläglich. © RTLZWEI

Die Kult-Auswanderer haben natürlich wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um ihren High-Society-Freunden einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Eine Bühne am Pool, Spiele und natürlich jede Menge kulinarische Köstlichkeiten sorgen für eine ausgelassene Stimmung.



Carmen ist stolz darauf, was sie und ihre Familie in wenigen Tagen auf die Beine gestellt haben. "Wir dürfen uns Oktoberfest nennen. Wir haben die Genehmigung von München! Dubai durfte das nicht - deswegen sind wir sehr stolz darauf", erklärt die 57-Jährige freudestrahlend in die Kamera.

Dann steht auch schon der Höhepunkt der Geiss'schen Megasause auf dem Programm: der Fassanstich! Den übernimmt Hausherr Robert natürlich höchstpersönlich. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, als er sich in Lederhosen gekleidet vor dem eindrucksvollen Holzgefäß aufbaut. Schließlich setzt der 59-Jährige den Hammer an …

Immer wieder holt der Selfmade-Millionär aus und versucht, den Hahn ins Fass zu treiben - vergeblich. Innerhalb kürzester Zeit bildet sich zu Roberts Füßen eine große Bier-Lache und immer mehr Gerstensaft sprudelt aus dem Fass heraus. Auf den Ausruf "O'zapft is" warten die Gäste vergeblich.