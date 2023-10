Robert Geiss schwelgt in Erinnerungen: Fans haben nur Augen für "Granate" Carmen!

Monaco - Da staunten die Fans nicht schlecht, als Robert Geiss (59) am Sonntag ein neues Bild bei Instagram teilte, das ihn und Ehefrau Carmen (58) in jüngeren Jahren gezeigt hatte. Doch damit nicht genug, denn der Selfmade-Millionär ließ sich sogar zu einigen ungewohnt sentimentalen Zeilen hinreißen.

"Es braucht viel Zeit, um eine perfekte Beziehung aufzubauen", stellte Robert klar und unterstrich, wie glücklich er auch nach all den Jahren noch in seiner Ehe ist.

"Fröhlichen Hochzeitstag, mein Schatz! Wenn ich in der Zeit zurückreisen und noch einmal wählen dürfte, dann würde ich mich für dich entscheiden", säuselte der Unternehmer und erklärte anschließend, wie viel "Glück und Freude" die Liebe zu Carmen in dem 59-Jährigen auslösen würde.

Mit dem Schwarz-Weiß-Bild begeisterten Robert und Carmen Tausende Fans. © Instagram/robertgeiss_1964

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Carmen und Robert noch um einige Jährchen jünger gewesen waren, hatte die heute 58-Jährige in einer Art Bondage-Body posiert, der viel Haut zeigte und die perfekte Figur des Ex-Models in Szene gesetzt hatte.



Sowohl der Selfmade-Millionär als auch seine Liebste trugen zudem lässige Sonnenbrillen.



Ganz schön sexy, wie auch die Anhänger der TV-Millionäre fanden! So sammelten sich innerhalb kürzester Zeit etliche Komplimente und Feuer-Emojis in der Kommentarspalte, unter anderem "Ihr passt so gut zusammen" oder "Was für 'ne Granate!". Ein User verglich Carmens damaliges Aussehen sogar mit Supermodel Bella Hadid (27).

Und auch Carmen selbst meldete sich in der Kommentarspalte zu Wort und reagierte auf die Liebeserklärung ihres Göttergatten. "Danke, mein Schatz, ich liebe dich", säuselte die 58-Jährige zurück.

Da bleibt nur noch zu sagen: herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten 29 Ehejahre!