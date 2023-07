Sorge um Robert Geiss: 59-jähriger Kult-Millionär meldet sich aus dem Krankenhaus

Seit 2011 geben "Die Geissens" im Rahmen der gleichnamigen Reality-TV-Doku exklusive Einblicke in ihren glamourösen Alltag. © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshot)

"Das erste Mal ist schon eine Herausforderung, aber am Ende des Tages ist die Vorsorge doch wichtiger als die Angst", betonte der 59-Jährige. Dann ließ er die erlösende Nachricht folgen: "Zum Glück war bei mir alles gut!"

Robert setzt mit diesem Post in der Tat ein wichtiges Zeichen. Schließlich macht der Krebs auch um die Schönen und Reichen dieser Welt keinen Bogen. Für Männer werden regelmäßige Darmspiegelungen ab 50 Jahren empfohlen.

Fans, die nun auf exklusive OP-Mitschnitte gehofft hatten, wurden von dem früheren "Uncle Sam"-Gründer bitter enttäuscht. "Es gibt keine Kamera-Aufnahmen von meinem Innenleben", stellte Robert unmissverständlich klar.

Einen flotten Spruch musste sich der Unternehmer derweil von seiner Frau gefallen lassen. "Now you know what you have done to me 41 years ago", schrieb die Jetset-Lady in die Kommentare und wurde dafür von den Fans gefeiert.

Tochter Davina hingegen ist froh, dass sich ihr Vater überhaupt für die Vorsorgemaßnahme entschieden hat: "Bin stolz auf dich, Papa. Gutes Vorbild!" Recht hat sie.