Damit sich "Timmy"-Drama nicht wiederholt: Klarer Appell von Robert Marc Lehmann

Rügen - Er war eine der umstrittensten Figuren des Dramas um Buckelwal "Timmy" : Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43). Am Donnerstag meldete sich der YouTuber mit einem neuen Video bei seiner Community.

Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43) hat sich nach dem Drama um Buckelwal "Timmy" mit einem neuen Video gemeldet. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der rund 52-minütige Film trug den Titel "Damit sich das Schicksal vom Buckelwal nicht wiederholt" - zu sehen bekamen die Zuschauer die Dokumentation eines gefährlichen Tauch-Einsatzes, der zumindest indirekt mit dem wochenlang in der Ostsee gestrandeten Ozeanriesen zu tun hatte.

"Wie hunderttausende Meeressäuger und Millionen andere Meerestiere weltweit hat sich in diesem Jahr auch ein Buckelwal in Geisternetzen der Fischerei verfangen. Er hat uns erneut die Tragik dieser Netze vor Augen geführt: Für viele Tiere bedeuten sie einen qualvollen Tod", hieß es in der Einleitung.

Was folgte, waren Aufnahmen einer Mission, die Lehmann und sein Team bereits im vergangenen Oktober vor die Insel Rügen verschlagen hatte. Das Ziel: Ein riesiges Geisternetz aus der Ostsee zu bergen, um etliche Tiere vor dem Tod zu bewahren.

"Egal, wie gut dein Sicherheitskonzept ist: Ein kleiner menschlicher Fehler kann dazu führen, dass ein Mensch stirbt", kommentierte der Meeresbiologe den gefährlichen Einsatz auf hoher See. Da wusste er noch nicht, dass sich das Netz als "schlimmstes, beschissenstes Arschloch-Geisternetz aller Zeiten" herausstellen sollte.