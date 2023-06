20 Jahre Santa-Maria-Wahnsinn! Entdeckertour auf Roland Kaisers Spuren in Dresden

Michelle (24) winkt schon mal mit den neuen Null-Euro-Kaiser-Schein - ein Muss für alle echten Fans. © Norbert Neumann

Was bei den Konzert-Tickets gilt, trifft auch für den Schein mit dem Titel "Kaiserliches Dresden" zu:

Schnelligkeit ist gefragt.

Der schöne Schein mit dem Konterfei des Kaisers vor der Stadtsilhouette Dresdens und den Buchstaben "RK" in der Kontrollnummer ist nämlich limitiert.

Gerade einmal 5000 Exemplare sind erhältlich. Der Null-Euro-Spaß ist für 5 Euro zu haben.

Doch Vorsicht: "Damit so viele Fans wie möglich ein Exemplar bekommen können, haben wir die Beschränkung von fünf Scheinen pro Person festgelegt", so Antje Meißner von der Dresden Information.

Für einige wenige Fans könnte sogar der Traum vom handsignierten Kaiser-Schein wahr werden.

In einer Auflage von 20 Exemplaren wird das Souvenir pro Stück für 150 Euro abgegeben.

Der Erlös kommt der Stiftung Lichtblick zugute.

Die Scheine sind ab sofort erhältlich in den Service-Zentren der Dresden Information am Hauptbahnhof und in der QF-Passage oder per E-Mail: info@dresden.travel