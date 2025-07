Ex-Frau blickt traurig zurück: Leben von Roland Kaiser besteht "nur aus Auftritten"

Oslo - Fünf Jahre lang stand Schauspielerin Anja Schüte (60) als Ehefrau an der Seite von Schlagerstar Roland Kaiser (73). Ein richtiges Familiengefühl sei jedoch nie aufgekommen, behauptet die Ex nun.

Angesprochen auf ihre heutige Familiensituation sagte Schüte: "Mein Sohn und die Kinder meines Mannes in Norwegen verstehen sich besonders gut und leben miteinander eine Art Patchworkfamilie. Mit Familie Kaiser gab es das in dieser Form nicht, da Roland ständig unterwegs ist." Auch ihr neuer Mann bringt mehrere Kinder aus einer früheren Beziehung mit.

Mit Ex-Mann Kaiser sei eine Patchworkfamilie dagegen nicht möglich gewesen: "Sein Leben besteht nur aus Auftritten. Da ist offensichtlich kein Platz für irgendwas anderes." Für Schüte sei dies "sehr schade".

Immerhin scheint Schüte dem Vergangenen in ihrer neuen Heimat nicht allzu sehr nachzutrauern: "Ich fühle mich in Norwegen immer leichter und viel weiblicher. Frauen in Norwegen genießen das Leben viel mehr als wir deutschen Frauen." Ein Leben in Berlin wäre für sie dagegen "Körperverletzung".