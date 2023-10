Die Kaisermania 2024 steigt! Roland Kaiser gibt Termine und Vorverkaufsstart bekannt

Dresden - Bis zuletzt stand es in den Sternen, ob Roland Kaiser (71) 2024 aufgrund des Streits um die Ausrichtung der Filmnächte überhaupt am Elbufer in Dresden singen wird, seit Freitagabend können alle eingefleischten Kaisermania-Fans aufatmen.

Wie schon für die diesjährige Ausgabe werden die Tickets personalisiert, maximal vier Karten kann eine Person kaufen. Der Veranstalter will so dem Schwarzmarkt-Handel entgegenwirken. Wie teuer die Karten sein werden, das ist wie immer vorher unbekannt, aber man kann davon ausgehen, dass eine erneute Preissteigerung ins Haus steht.

Roland Kaiser kommt 2024 für vier Konzerte nach Dresden. © DPA

Neben den normalen Tickets wird es ein "RK 50"-Jubiläumspaket geben, das den normalen Zutritt zum Publikumsbereich beinhaltet, aber auch einen separaten und zeitigeren Einlass an der Augustusbrücke gewährt. Ein Event-Pass mit Halsband und ein noch nicht genau genannter Merchandise-Artikel sind ebenfalls beinhaltet.

Kommt einem nach dem Kauf etwas dazwischen, kann man die Eintrittskarten auf der Eventim-Ticketbörse "fanSale" weiterverkaufen.

Das geht sogar schon ab dem 21. November 2023. Der Preis kann dabei aber den Originalpreis nicht übersteigen.

Im kommenden Jahr feiert Roland Kaiser sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und tourt dabei durch große Stadien und andere Outdoor-Locations in Deutschland.

Den Auftakt spielt der 71-Jährige am 26. Mai auf der Freilichtbühne in Bad Segeberg. Bis jetzt stehen insgesamt 20 Termine fest, vier davon fallen auf die Kaisermania in Dresden.

Wer kein Ticket ergattern kann, der hat noch am 19. Juli die Möglichkeit, den Kaiser in der Red Bull Arena in Leipzig zu hören. Dort sind zwar schon zahlreiche Karten vergriffen, doch es gibt immer noch in fast jeder Kategorie welche zu kaufen.