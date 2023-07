Eine Nacht mit Roland Kaiser: Hier ist das jetzt möglich

Kultsänger Roland Kaiser (71) stellt sein neues Album vorab im Elbepark vor. © Imago/Jan Hübler

Noch vor seinem ersten "Kaisermania"-Konzert am Freitag am Elbufer ist der in Dresden gefeierte Kultsänger für seine Fans da. Und das zu ungewöhnlicher Stunde.



Kaiser stellt am morgigen Donnerstag zwischen 22 Uhr und Mitternacht sein erst am vergangenen Freitag offiziell erscheinendes Album "Neue Perspektiven" vor - im MediaMarkt im Elbepark.

Beim exklusiven Mitternachtsverkauf signiert Kaiser Autogramme und CDs. "Das gab es bisher noch nie im Elbepark", versichert Center-Manager Gordon Knabe (48). "Wir hatten zwar schon eine 600 Meter lange Schlange bei einer Autogrammstunde, aber eine Aktion bis Mitternacht ist auch für uns neu."