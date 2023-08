Kaisermania: Zuletzt an Krebs erkrankter Sängerin schießen die Tränen in die Augen

Dresden - Die Regentropfen fielen nur so vom Himmel, auf der Bühne flossen die Tränen! Beim vierten Konzert der Kaisermania in Dresden wurde es emotional.

Roland Kaiser (71) mit seiner Background-Sängerin Christiane Eiben (55). © Christian Juppe

Im vergangenen Jahr fiel den eingefleischten Fans von Schlager-Star Roland Kaiser (71) schnell auf, dass die beliebte Background-Sängerin Christiane Eiben (55) fehlt. Dabei ist sie schon seit 27 Jahren dabei.

Mit ihr singt der Held der Dresdner zum Beispiel das Duett "Warum hast Du nicht Nein gesagt", das er ursprünglich mit Maite Kelly (43) aufnahm.

Fast genau vor einem Jahr gab der Kaiser dann bekannt, dass Eiben zu Beginn der Sommer-Tournee die Diagnose Brustkrebs erhalten habe und deshalb fehle.

Die Fans waren in großer Sorge um die Sängerin, die auch schon mit Helene Fischer auf Tour ging. Am Samstag kam es unter strömendem Regen in Dresden nun zu einer ganz emotionalen Szene.

Nach dem Duett, das Kaiser dieses Jahr wieder mit der 55-Jährigen sang, sogar eng umschlungen mit ihr tanzte, sagte er zum Publikum: "Christiane Eiben. Freue mich, dass Du wieder da bist. Danke, Christiane!"